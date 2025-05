Vilas olímpicas da Maré e de Pedra Guaratiba abrem vagas para atividades gratuitas São dezenas de opções de modalidades para a garotada Rio de Janeiro|Do R7 27/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 02h00 ) twitter

Vila Olímpica da Maré oferece mais de 800 vagas para crianças Divulgação/ Projeto Educar Pelo Esporte

As vilas olímpicas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, e de Pedra de Guaratiba, na zona oeste, estão com inscrições abertas para atividades esportivas gratuitas.

Nesta terça-feira (27), a Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro, em Pedra de Guaratiba, disponibiliza 1.200 vagas para crianças a partir dos quatro anos.

Segundo a prefeitura, são mais de 30 opções para a garotada, incluindo balé, musculação, nado livre, natação, pilates, step, street dance, taekwondo, vôlei de quadra e de areia.

As inscrições podem ser realizadas na secretaria do local — rua Bidu Sayão, s/nº). Haverá distribuição de senhas em dois períodos: no turno da manhã (das 7h às 9h30), e no período da tarde (das 16h às 20h).

‌



Os documentos necessários para inscrição dos maiores de 18 anos são cópias da identidade, CPF, comprovante de residência e atestado médico original.

No caso de menores de idade, somente pai, mãe, avós ou irmão/irmã estão autorizados a fazer as inscrições dos candidatos. A presença de um responsável na matrícula é obrigatória.

‌



É necessário apresentar cópias da identidade ou certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do responsável, do comprovante de residência, documento de matrícula escolar original e atestado médico.

Vila Olímpica da Maré oferece 869 vagas

Na Maré, são mais de 800 vagas para crianças de 1 a 17 anos em diversas modalidades, como basquete, dança, ginástica artística, futebol, natação, parkour, skate e vôlei.

‌



A iniciativa do projeto Educar pelo Esporte também oferece atividades aquáticas adaptadas e dança adaptada para pessoas com deficiência. Não há limite de idade.

Para fazer a inscrição, o responsável precisa comparecer na Vila Olímpica — que fica rua Tancredo Neves, s/nº, Maré. O atendimento ocorre de terça a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 ou das 13h às 16h. Aos sábados, o funcionamento é das 8h30 às 11h30.

É necessário levar os seguintes documentos: cópia do RG, CPF e comprovante de residência, declaração escolar, atestado médico para realização de atividade física e laudo médico com CID para o caso de pessoas com deficiência.

