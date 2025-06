Canoas sofre com alagamentos e moradores saem de casa A Defesa Civil afirma que as bombas de drenagem funcionaram, mas os residentes discordam Balanço Geral RS|Do R7 18/06/2025 - 14h11 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h11 ) twitter

A cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, sofre com alagamentos após chuvas intensas, afetando principalmente o bairro Mathias Velho. Moradores relatam perdas materiais e dificuldades para obter informações oficiais. A Defesa Civil afirma que as bombas de drenagem funcionaram, mas os residentes discordam. A situação é crítica, com mais de 100 pessoas desalojadas e a previsão é de mais chuvas.