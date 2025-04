Fábrica de Gaiteiros resgata e promove a tradição no Rio Grande do Sul A música é utilizada como ferramenta de cidadania e inclusão, transformando vidas e fortalecendo a cultura local Balanço Geral RS|Do R7 25/04/2025 - 18h21 (Atualizado em 25/04/2025 - 18h21 ) twitter

A Fábrica de Gaiteiros, localizada na Barra do Ribeiro, superou os desafios impostos por uma enchente histórica no Rio Grande do Sul.

Esse projeto cultural, liderado por Borghetti, visa resgatar e promover a tradição da fabricação e ensino da gaita, oferecendo aulas e oficinas para crianças e adolescentes.

Com o apoio de parceiros, a iniciativa expandiu-se para Porto Alegre, onde uma nova sede abrigará exposições, oficinas e um teatro.

A música é utilizada como ferramenta de cidadania e inclusão, transformando vidas e fortalecendo a cultura local.

Borghetti destaca a importância de preservar a tradição gaúcha e formar cidadãos através da música.