Governo do estado vai assumir gestão de hospitais em Porto Alegre Proposta, apresentada pelo governador Eduardo Leite, visa solucionar a crise na saúde pública da região metropolitana Balanço Geral RS|Do R7 23/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h30 )

O Governo do estado do Rio Grande do Sul planeja assumir a gestão de hospitais atualmente administrados pela prefeitura de Porto Alegre, incluindo o Hospital de Pronto-Socorro.

A proposta, apresentada pelo governador Eduardo Leite, visa solucionar a crise na saúde pública da região metropolitana, enfrentando resistência do Conselho Municipal de Saúde.

A transição será coordenada por uma comissão estadual e municipal, sem data definida para início. A mudança impactará 15 Instituições de Saúde, com o estado assumindo a contratação de serviços e aumentando o financiamento anual em R$ 90 milhões por meio do programa Assistir.