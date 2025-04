Porto Alegre (RS) registra quarta morte no Viaduto Obirici Segundo tenente-coronel, apesar dos incidentes, os índices criminais permanecem baixos Balanço Geral RS|Do R7 15/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h31 ) twitter

A reportagem do Balanço Geral fala sobre a quarta morte no Viaduto Obirici, na zona norte da capital amazonense, preocupando as autoridades de segurança pública.

Desde dezembro, quatro homicídios ocorreram no mesmo local, levantando questões sobre disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

O tenente-coronel Daniel comenta sobre a investigação em andamento e a segurança na região, enfatizando que, apesar dos incidentes, os índices criminais permanecem baixos.

A Polícia Civil investiga o caso, enquanto a comunidade expressa preocupações sobre a segurança noturna.