Neve surpreende turistas, em São José dos Ausentes (RS) As temperaturas caíram para 2 graus abaixo de zero, criando um cenário raro e encantador Balanço Geral RS|Do R7 29/05/2025 - 14h25 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h25 )

Em pleno outono, São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, foi palco de uma inesperada nevasca, atraindo turistas e moradores. As temperaturas caíram para 2 graus abaixo de zero, criando um cenário raro e encantador. Visitantes de várias regiões aproveitaram para brincar na neve e registrar o momento. A cidade, conhecida por sua altitude, se tornou o destino ideal para quem busca o fenômeno.