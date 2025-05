Polícia de Sapucaia (RS) faz a maior apreensão de cocaína do ano no estado A operação também resultou na prisão de um homem de 42 anos, responsável pelo transporte da droga Balanço Geral RS|Do R7 02/05/2025 - 17h36 (Atualizado em 02/05/2025 - 17h36 ) twitter

Em uma operação policial significativa na BR-116, em Sapucaia, próximo a Porto Alegre, foram apreendidos 115 quilos de cocaína, marcando a maior apreensão do ano no estado do Rio Grande do Sul.

A droga, avaliada em mais de R$ 3 milhões, estava destinada a abastecer a região e foi interceptada graças a um trabalho minucioso de investigação que envolveu a Polícia Civil e o Denarc.

O delegado Joel Wagner destacou a importância da colaboração entre diferentes forças policiais e a continuidade das investigações para desmantelar redes criminosas.

A operação também resultou na prisão de um homem de 42 anos, responsável pelo transporte da droga.

As autoridades continuam a busca por outros envolvidos e incentivam a população a fornecer informações anonimamente.