Reconhecimento facial: impasse impede uso da tecnologia na capital gaúcha Enquanto São Paulo avança com o Smart Sampa, capturando foragidos, Porto Alegre aguarda negociações para acessar informações cruciais Balanço Geral RS|Do R7 09/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h36 )

Porto Alegre (RS) possui tecnologia avançada para reconhecimento facial, mas enfrenta obstáculos devido à falta de integração de dados com o estado. Enquanto São Paulo avança com o Smart Sampa, capturando foragidos, Porto Alegre aguarda negociações para acessar informações cruciais. A discussão sobre privacidade e precisão tecnológica continua, com resistência política e preocupações sobre segurança de dados.