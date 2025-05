Três pessoas presas em operação contra furtos de cabos em Porto Alegre (RS) Os criminosos, disfarçados de funcionários de empresas de telefonia, cortavam cabos subterrâneos e os transportavam em veículos Balanço Geral RS|Do R7 21/05/2025 - 16h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h16 ) twitter

Três pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil contra o furto de fios e cabos, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). Os criminosos, disfarçados de funcionários de empresas de telefonia, cortavam cabos subterrâneos e os transportavam em veículos. A investigação, que durou cerca de um ano, identificou um eletricista como o líder do grupo, responsável por planejar e executar os furtos. A polícia, agora, busca identificar os receptadores do material roubado. A operação apreendeu cones, alicates e uniformes usados nos crimes.