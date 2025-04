Futebol afasta crianças da violência em projeto de Porto Alegre Iniciativa atende jovens de 4 a 15 anos e enfrenta dificuldades para manter materiais esportivos Guaíba no Ar|Do R7 14/04/2025 - 10h36 (Atualizado em 14/04/2025 - 10h36 ) twitter

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um projeto social utiliza o futebol como ferramenta para afastar crianças e adolescentes das drogas e da violência.

Com 22 anos de atuação, a iniciativa atende jovens de 4 a 15 anos e se mantém com doações. O foco está na educação e no desenvolvimento esportivo, incentivando sonhos como jogar profissionalmente ou vestir a camisa de um grande clube.

O projeto enfrenta dificuldades para manter materiais e calçados, reforçando a importância do apoio à transformação social por meio do esporte.