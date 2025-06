Abrigo municipal para cães será fechado em julho em Canoas (RS) Prefeitura promove feiras de adoção e garante suporte vitalício aos novos tutores dos animais Rio Grande Record|Do R7 17/06/2025 - 21h20 (Atualizado em 17/06/2025 - 21h20 ) twitter

O abrigo municipal Palmira Gobbi, criado em Canoas (RS) após a enchente do ano passado, será fechado em julho. Atualmente com 65 cães, o local enfrenta problemas estruturais. A prefeitura busca lares definitivos para os animais, realiza feiras de adoção e oferece suporte vitalício aos adotantes. As adoções estão abertas a moradores de outros municípios e estados.