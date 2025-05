Aluguéis sobem quase 20% em Porto Alegre no Rio Grande do Sul Mudança no perfil da oferta pressiona quem busca moradia na capital gaúcha Rio Grande Record|Do R7 06/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 20h46 ) twitter

O preço dos aluguéis em Porto Alegre subiu significativamente no primeiro trimestre, com uma variação acumulada de quase 20% em 12 meses — o maior aumento em 13 anos. A queda de 30% na oferta de imóveis residenciais para locação e os altos juros para aquisição de imóveis são apontados como causas do desequilíbrio entre oferta e demanda. O sindicato do setor destaca que programas habitacionais podem aliviar a pressão, enquanto a busca por imóveis próximos a faculdades se mantém alta.