Anvisa impõe retenção de receita para medicamentos de diabetes usados no emagrecimento Medida visa conter uso indiscriminado e riscos à saúde, como pancreatite Rio Grande Record|Do R7 17/04/2025 - 20h09 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h09 )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ,Anvisa, anunciou novas regras para a venda de medicamentos indicados para diabetes, também usados para emagrecimento, exigindo a retenção obrigatória da receita. A medida visa controlar o uso inadequado e os efeitos adversos, como pancreatite, associados ao uso indevido. Dados mostram que 32% das notificações de efeitos adversos no Brasil estão ligadas a esses medicamentos. A decisão busca aumentar o controle do consumo e entra em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União.