Após ataque, escola retoma aulas com segurança reforçada em Estação (RS) Prefeitura adotou novas medidas e oferece apoio psicológico a alunos e funcionários Rio Grande Record|Do R7 17/07/2025 - 19h55 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h55 )

As aulas na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi foram retomadas nesta quinta-feira (17) com reforço na segurança e apoio psicológico, após um ataque que matou um aluno e feriu outros. Entre as medidas adotadas pela prefeitura estão botões de pânico nas salas e monitoramento policial no entorno. O adolescente responsável pelo crime, que agiu sozinho, foi apreendido e responde por atos análogos a homicídio qualificado.