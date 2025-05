Arsenal de guerra é apreendido na região do Vale do Rio Pardo (RS) Operação apreendeu três fuzis, sendo um de uso restrito do exército Rio Grande Record|Do R7 12/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h56 ) twitter

Na região do Vale do Rio Pardo (RS), um arsenal de guerra foi descoberto no forro de uma casa, resultando na prisão de um homem de 25 anos. A operação revelou três fuzis, sendo um de uso restrito do exército, avaliado em até 65 mil reais no mercado ilegal, além de mais de 200 cartuchos de munição.