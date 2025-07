Ataque em escola no norte do Rio Grande do Sul deixa criança morta e três feridos Aulas foram suspensas após a tragédia Rio Grande Record|Do R7 08/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h36 ) twitter

Um ataque a facadas em uma escola no norte do Rio Grande do Sul deixou um menino de 9 anos morto e feriu outras duas crianças e uma professora. O agressor, um adolescente de 16 anos, foi detido pela polícia em flagrante. O caso chocou a cidade e levantou preocupações sobre a segurança escolar. As aulas foram suspensas e a Polícia Civil investiga as motivações do crime.