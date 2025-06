Avançam as reformas nas pontes da Avenida Ipiranga em Porto Alegre (RS) Intervenções ocorrem sem bloqueio do trânsito e devem ser concluídas até julho Rio Grande Record|Do R7 03/06/2025 - 20h52 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h52 ) twitter

Duas pontes sobre o Arroio Dilúvio na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre (RS), passarão por reformas. As obras, nas pontes das ruas Euclides da Cunha e Barão do Amazonas, visam a prevenção e não interrompem o trânsito. A recuperação dos taludes do Arroio Dilúvio também está em andamento, com conclusão prevista para julho. A iniciativa busca minimizar o impacto no trânsito local.