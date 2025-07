Buscas por desaparecidos na Lagoa dos Patos (RS) entram no sexto dia Marinha e bombeiros ampliam áreas de varredura apesar das dificuldades climáticas na região Rio Grande Record|Do R7 08/07/2025 - 20h42 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h42 ) twitter

A Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros seguem pelo sexto dia nas buscas por dois homens desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação em São José do Norte (RS). A operação conta com lanchas, helicópteros e apoio da Capitania dos Portos. O capitão Gutemberg da Silva Ferreira detalhou a ampliação das áreas de busca, apesar dos desafios impostos pelas condições meteorológicas adversas.