Câncer digestivo lidera causas de morte em Porto Alegre (RS) Caso da cantora Preta Gil chama atenção para o diagnóstico precoce, que pode elevar significativamente as chances de cura Rio Grande Record|Do R7 23/07/2025 - 20h40 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h40 )

O câncer digestivo é a principal causa de morte em Porto Alegre (RS), com destaque para o aumento de casos entre os mais jovens. O caso da cantora Preta Gil chama atenção para o diagnóstico precoce, que pode elevar significativamente as chances de cura. Claudio, diagnosticado com câncer colorretal, reforça a importância dos exames regulares, mesmo em pessoas com hábitos saudáveis. A colonoscopia, por exemplo, permite detectar lesões ainda no início, evitando tratamentos agressivos.