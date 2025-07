Casal francês percorre o mundo em carro antigo e chega ao sul do Brasil Viagem de nove meses inclui desafios por desertos e climas extremos Rio Grande Record|Do R7 11/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal francês deixou tudo para trás e embarcou em uma aventura ao redor do mundo em um carro de 1955. Após nove meses na estrada, eles chegaram a Capão do Leão (RS), no sul do Brasil. O veículo, conhecido como Fusca francês, já enfrentou desertos e climas extremos, chamando atenção por onde passa.