Caso Théo: laudo confirma que criança estava viva ao ser jogada da ponte em São Gabriel (RS) Pai responde por homicídio após necropsia apontar traumatismo craniano e lesões antigas Rio Grande Record|Do R7 16/04/2025 - 20h02 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h48 )

O laudo pericial do caso Théo Felber, criança de 5 anos jogada de uma ponte pelo próprio pai em São Gabriel (RS), confirmou que a vítima estava viva no momento do ato. O documento apontou traumatismo craniano como causa da morte e revelou lesões antigas no pescoço. Tiago Ricardo Felber, pai da criança, permanece preso preventivamente sob investigação por tentativa de homicídio seguida de homicídio consumado.