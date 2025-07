Comércio no entorno do consulado dos EUA em Porto Alegre (RS) vê movimento cair Pedidos de vistos dobram, mas aumento de taxas e fatores econômicos impactam negócios locais Rio Grande Record|Do R7 29/07/2025 - 21h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 21h18 ) twitter

O número de pedidos de vistos para os EUA dobrou no consulado de Porto Alegre (RS) desde a pré-pandemia, mas comerciantes próximos enfrentam queda no movimento. A economia fraca, o aumento de US$ 250 nas taxas de vistos, enchentes e novas tarifas contribuíram para a redução da demanda, afetando negócios como estacionamentos e aluguéis via Airbnb.