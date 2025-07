Consumidores de Porto Alegre (RS) serão ressarcidos por cobranças indevidas nas contas de água Benefício será automático e comunicado diretamente nas faturas Rio Grande Record|Do R7 23/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h17 ) twitter

Mais de 110 mil consumidores de Porto Alegre (RS), afetados pela enchente de 2024, serão ressarcidos por cobranças indevidas nas contas de água. Segundo o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), Bruno Vanuzzi, não será necessário realizar cadastro para receber o benefício. As faturas virão com mensagens informativas, e novos canais de consulta online serão disponibilizados. Reclamações sobre valores elevados devem ser registradas para revisão.