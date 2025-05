Contratação de profissionais com mais de 50 anos cresce 90% no RS em quatro anos Experiência aliada à inovação impulsionam mercado de trabalho Rio Grande Record|Do R7 14/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h00 ) twitter

Empresas no Rio Grande do Sul têm aumentado significativamente a contratação de profissionais com 50 anos ou mais — crescimento de 90% nos últimos quatro anos, segundo o CAGED. A valorização da experiência, somada à criatividade dos mais jovens, têm gerado resultados positivos. Apesar de desafios, programas de sucessão e ações contra a discriminação etária reforçam essa tendência.