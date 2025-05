CPI sobre incêndio na Pousada Garoa ouve bombeiros e aponta falhas no prédio Depoimentos revelam condições que facilitaram a tragédia e irregularidades no plano de prevenção contra incêndios Rio Grande Record|Do R7 05/05/2025 - 21h52 (Atualizado em 05/05/2025 - 21h52 ) twitter

A CPI que apura o incêndio na Pousada Garoa, em Porto Alegre, ouviu dois oficiais do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

O tenente-coronel Lúcio Junes da Silva afirmou que as condições do prédio contribuíram para a rápida propagação das chamas. Já o tenente-coronel Joel Dittberner destacou falhas no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI).

A comissão também aprovou novos requerimentos, incluindo a reconvocação do ex-secretário de Desenvolvimento Social, Léo Voigt, por inconsistências nos depoimentos, e a oitiva de três indiciados no inquérito da Polícia Civil.