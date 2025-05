Dados inéditos revelam 124 mil diagnósticos de autismo no RS 2,5 milhões de brasileiros têm o transtorno Rio Grande Record|Do R7 28/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O censo do IBGE coletou pela primeira vez dados sobre autismo, revelando que 2,5 milhões de brasileiros têm o transtorno. No Rio Grande do Sul, 124 mil pessoas foram diagnosticadas, representando 0,5% da população. Porto Alegre registrou 20 mil casos. O estudo destaca a importância de políticas públicas e inclusão social, além de mostrar uma taxa de escolarização superior à média nacional.