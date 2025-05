Doações via Imposto de Renda ajudam instituições como a Pandorga em São Leopoldo (RS) Contribuições sem custo extra podem transformar realidades sociais Rio Grande Record|Do R7 06/05/2025 - 21h39 (Atualizado em 06/05/2025 - 21h39 ) twitter

Descubra como transformar parte do seu imposto de renda em doações para instituições beneficentes, como a Associação Pandorga, em São Leopoldo, que acolhe autistas. Saiba como as doações podem ser feitas diretamente na declaração do imposto, sem custo adicional, e como isso impacta positivamente a comunidade. A Associação Pandorga oferece acolhimento e cursos gratuitos sobre autismo, necessitando de doações para continuar seu trabalho.