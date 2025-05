Dragagem de rios avança no Rio Grande do Sul com investimento milionário Obras já liberaram navegação em pontos críticos e devem continuar até 2026 Rio Grande Record|Do R7 19/05/2025 - 20h50 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h50 ) twitter

A dragagem de rios e lagos no Rio Grande do Sul, afetados por enchentes, está em andamento e deve se estender até 2026. No canal de Itapuã, onde navios encalharam, os trabalhos já foram concluídos. A limpeza remove lama, areia e lixo, com 730 milhões de reais investidos em 320 km de rios e 40 km de canais. Em Porto Alegre, a dragagem no canal de Itapuã foi a primeira a ser finalizada, permitindo maior carga nos navios. As obras continuam no Guaíba, no Delta do Jacuí e na Lagoa dos Patos, com previsão de conclusão ainda este ano.