Eldorado do Sul enfrenta alerta por enchentes e novas chuvas previstas Mais de 5 mil pessoas estão desabrigadas e a prefeitura reforça cuidados na cidade Rio Grande Record|Do R7 27/06/2025 - 20h34 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h34 )

A prefeitura de Eldorado do Sul (RS) orienta que moradores não retornem às casas devido à previsão de fortes chuvas na região. As enchentes do Rio Jacuí já deixaram mais de 5.000 pessoas desabrigadas. Em situação de emergência, a cidade ampliou os abrigos para acolher os afetados, enquanto voluntários e a Defesa Civil atuam no monitoramento e no suporte à população.