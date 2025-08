Estudantes de escola pública buscam apoio para representar o RS em olimpíada na Unicamp Trio premiado em matemática organiza rifa para custear viagem e disputar vaga na universidade Rio Grande Record|Do R7 05/08/2025 - 21h28 (Atualizado em 05/08/2025 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alunos do Colégio Estadual Dom João Becker, no Rio Grande do Sul, se destacaram em olimpíadas de matemática e agora buscam apoio para competir na Unicamp. Com 5 medalhas de ouro, 4 de prata e 3 de bronze, o trio precisa de ajuda financeira para cobrir os custos da viagem. A participação é vista como uma chance única de conquistar uma vaga na universidade e enriquecer o currículo. Para arrecadar os R$ 8.000 necessários, os estudantes criaram uma rifa solidária.