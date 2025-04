Falta de professores afeta alunos em escola de Porto Alegre (RS) Pais e responsáveis temem prejuízos nos processos de aprendizagem das crianças Rio Grande Record|Do R7 23/04/2025 - 20h33 (Atualizado em 23/04/2025 - 21h25 ) twitter

Estudantes da Escola Estadual Raul Pilla, em Porto Alegre (RS), estão sem aulas desde o início do ano letivo de 2025 devido à falta de professores. Pais e responsáveis estão indignados e revoltados com a situação e temem os prejuízos no processo de aprendizagem, principalmente das crianças em fase de alfabetização.

A Secretaria Estadual de Educação informa que está realizando contratações, mas a lentidão no processo continua afetando o desenvolvimento educacional e social dos alunos.