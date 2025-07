Famílias ainda resistem após reintegração de posse no Dique Sarandi, em Porto Alegre (RS) Obras contra cheias seguem pendentes e moradores enfrentam impasses para sair Rio Grande Record|Do R7 21/07/2025 - 20h29 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h29 ) twitter

Após a reintegração de posse do Dique Sarandi, em Porto Alegre (RS), algumas famílias ainda permanecem no local. A prefeitura já retirou mais de 300 cargas de entulho, mas casas habitadas, como a de Mário, aguardam demolição. Enquanto isso, Jefferson enfrenta dificuldades com o programa Compra Assistida devido a um imóvel em seu nome. As obras, que visam aumentar a proteção contra cheias, dependem da desocupação completa.