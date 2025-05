Famílias buscam legalização de ocupação após enchente em Porto Alegre (RS) Ocupação conta com apoio de Defensoria Pública e a decisão do Supremo Tribunal Federal Rio Grande Record|Do R7 13/05/2025 - 21h19 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após a enchente, 68 famílias ocuparam um prédio abandonado no centro de Porto Alegre (RS) e agora lutam para legalizar sua permanência. Organizada por Dunga, a ocupação conta com apoio da Defensoria Pública e a decisão do STF que garante a permanência temporária enquanto buscam a aquisição do imóvel.