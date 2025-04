Feira de Agricultura Familiar Gaúcha une tradição e inovação em Porto Alegre (RS) Evento na Casa de Cultura Mário Quintana apresenta sabores únicos até sexta-feira Rio Grande Record|Do R7 10/04/2025 - 20h17 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Feira de Agricultura Familiar Gaúcha está transformando a Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre (RS), em um palco de sabores tradicionais e inovações gastronômicas. Produtos como colomba pascal de nozes, biscoitos de flores e frutas cristalizadas artesanais - representando 11 municípios gaúchos - destacam a criatividade dos produtores locais.

Aproveitando a proximidade com o South Summit Brasil, o evento busca atrair novos públicos para a cultura alimentar do Rio Grande do Sul.