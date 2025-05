Feira do Livro movimenta cultura e celebra os 59 anos de Cachoeirinha (RS) Evento gratuito vai até o dia 20 de maio Rio Grande Record|Do R7 16/05/2025 - 21h17 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h17 ) twitter

A 37ª Feira do Livro de Cachoeirinha (RS), transformará o Parcão Municipal em um grande jardim de histórias para comemorar os 59 anos da cidade. Com entrada gratuita até a próxima terça-feira (20), o evento reúne balaios de ofertas, lançamentos de editoras, espetáculos, exposições e encontros com autoras e autores. Um projeto de troca de livros incentiva o acesso à leitura, enquanto a biblioteca pública renova seu acervo por meio da venda de alguns exemplares doados.