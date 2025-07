Felipe Dallagnol compartilha desafios e dicas na gestão de condomínios Síndico destaca transparência e tecnologia para melhorar administração Rio Grande Record|Do R7 03/07/2025 - 21h23 (Atualizado em 03/07/2025 - 21h23 ) twitter

Felipe Dallagnol, síndico profissional e sócio da Império Mais Síndicos, discute os desafios da gestão de condomínios no Litoral Norte gaúcho. Ele destaca a importância de atender às demandas coletivas, manter-se atualizado tecnologicamente e atuar com transparência. Felipe também oferece dicas para aspirantes a empreendedores no setor, enfatizando a governança e a agilidade.