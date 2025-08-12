Fraude no INSS: 38 mil gaúchos ainda não aderiram ao acordo O pagamento está sendo feito de forma automática na mesma conta em que o usuário recebe Rio Grande Record|Do R7 12/08/2025 - 17h29 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h29 ) twitter

No Rio Grande do Sul, 117 mil aposentados e pensionistas estão aptos a receber a devolução de valores descontados indevidamente. Segundo o Ministério da Previdência Social, desses, 79 mil já receberam. O pagamento, que está sendo feito de forma automática na mesma conta em que o usuário recebe, faz parte de um acordo para ressarcimento de descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025.