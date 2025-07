Frio em Porto Alegre (RS) impulsiona vendas de aquecedores e secadoras Consumidores buscam equipamentos econômicos mesmo com preços estáveis nas lojas Rio Grande Record|Do R7 18/07/2025 - 21h05 (Atualizado em 18/07/2025 - 21h05 ) twitter

As baixas temperaturas em Porto Alegre (RS) aumentaram a procura por aquecedores e secadoras, com mais da metade das lojas relatando alta demanda. Apesar do crescimento nas vendas, os preços permanecem estáveis, o que incentiva consumidores com orçamento restrito. Equipamentos econômicos são os mais procurados, e negociações diretas podem garantir descontos.