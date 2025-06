Furtos de fios aumentam 730% no bairro Rio Branco e preocupam moradores Crimes recorrentes são registrados em vídeo e motivam reforço nas patrulhas da Brigada Militar Rio Grande Record|Do R7 11/06/2025 - 20h05 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O bairro Rio Branco enfrenta um aumento de 730% nos furtos de fios e cabos, com ladrões agindo à luz do dia. Em 2025, casos ocorrem a cada dois dias, totalizando 92 ocorrências até junho, comparado a 11 no mesmo período de 2024. Moradores compartilham vídeos dos crimes, enquanto a Brigada Militar intensifica patrulhas e operações para combater o problema