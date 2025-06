Gaúchos enfrentam multa crescente por atraso na declaração do Imposto de Renda Entrega fora do prazo pode gerar restrições em documentos e operações financeiras Rio Grande Record|Do R7 03/06/2025 - 20h55 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h55 ) twitter

Atrasos na entrega da declaração do Imposto de Renda resultam em multas que aumentam mês a mês. Maria Luisa, aposentada, descobriu que deve declarar mesmo fora do prazo. Quem teve rendimentos acima de R$ 33.888 ou bens superiores a R$ 800.000 é obrigado a declarar. As multas variam conforme o imposto devido, com acréscimo de juros. O CPF irregular pode causar restrições em passaportes e transações financeiras.