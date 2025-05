Golpe do cartão retido faz vítimas entre idosos em agências bancárias Principais alvos são idosos e pessoas com pouca familiaridade com tecnologia Rio Grande Record|Do R7 15/05/2025 - 21h43 (Atualizado em 15/05/2025 - 21h43 ) twitter

Criminosos estão mirando principalmente em idosos dentro de agências bancárias, instalando dispositivos que prendem cartões em caixas eletrônicos. O golpe envolve a obtenção da senha da vítima através de distração e troca do cartão. Uma mulher de 65 anos perdeu R$ 4.000, após cair no golpe. As investigações indicam que pessoas com pouca familiaridade com tecnologia são os principais alvos.