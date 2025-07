Governo Federal compra 110 mil toneladas de arroz do RS para apoiar produtores Medida busca garantir renda em meio à queda da safra e à concorrência do Mercosul Rio Grande Record|Do R7 15/07/2025 - 21h02 (Atualizado em 15/07/2025 - 21h02 ) twitter

A Companhia Nacional de Abastecimento anunciou a compra de 110 mil toneladas de arroz do Rio Grande do Sul para apoiar os produtores locais. O contrato de opção de venda permite que agricultores vendam ao mercado se os preços melhorarem. A safra 2024/2025 deve cair 10%. A exportação enfrenta desafios devido à concorrência do Mercosul.