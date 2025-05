Gripe aviária acende alerta econômico em Tupandi, no Rio Grande do Sul Cidade tem 40% da economia ligada à avicultura e adota medidas de contenção Rio Grande Record|Do R7 21/05/2025 - 19h59 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h59 ) twitter

Tupandi, segundo maior produtor de frango do Rio Grande do Sul, reforçou as ações preventivas contra a gripe aviária após registros da doença em Montenegro. Com 40% da economia local dependente do setor, a prefeitura restringiu o acesso a granjas e intensificou a fiscalização sanitária. O secretário de Agricultura alertou para o risco de perdas e pediu rigor no cumprimento das normas. Veterinários e o governo estadual monitoram a situação.