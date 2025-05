Gripe: vacina está disponível e previne casos graves A cobertura vacinal no Rio Grande do Sul está abaixo do esperado Rio Grande Record|Do R7 28/05/2025 - 20h51 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h51 ) twitter

Os serviços de saúde em Porto Alegre (RS) registraram um aumento de mais de 40% nos casos de gripe desde abril, enquanto a cobertura vacinal no Rio Grande do Sul está abaixo do esperado, com apenas 44% na capital. A prefeitura destaca que todas as mortes ocorreram entre não vacinados, o que reforça a importância da imunização e cuidados adicionais, ainda mais em crianças e idosos.