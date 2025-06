Grupo Hospitalar Conceição amplia horários para reduzir filas no SUS Medida inclui atendimento noturno e aos sábados, com apoio do programa federal Agora Tem Especialistas

Rio Grande Record|Do R7 02/06/2025 - 21h25 (Atualizado em 02/06/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share