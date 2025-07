Hacker é preso na Paraíba por ataque ao Tribunal de Justiça do RS Sistema ficou fora do ar por quase um dia e a polícia ainda procura outros suspeitos Rio Grande Record|Do R7 22/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h57 ) twitter

Um homem de 23 anos foi preso na Paraíba, suspeito de realizar um ataque hacker ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RS) em março. O ataque, que usou a técnica de negação de serviço, deixou o sistema fora do ar por quase 24 horas. A polícia apreendeu dispositivos eletrônicos e busca identificar outros envolvidos.