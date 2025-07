Homem é preso por crimes cibernéticos após investigação da Polícia Civil do RS Suspeito repassava dados sigilosos usados em fraudes cometidas em diferentes estados Rio Grande Record|Do R7 24/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 21h17 ) twitter

Um homem de 29 anos foi preso no Espírito Santo por envolvimento em crimes cibernéticos, após investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ele fornecia dados sigilosos a golpistas, facilitando fraudes em diversas regiões do Brasil. A polícia acredita que a prisão pode conter parte da onda de golpes e agora analisa o celular apreendido para dimensionar o prejuízo causado.