Inverno pressiona sistema de saúde e Rio Grande do Sul decreta estado de emergência Superlotação e longas esperas em hospitais motivam liberação de recursos e medidas preventivas Rio Grande Record|Do R7 22/05/2025 - 20h31 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h31 )

Com hospitais superlotados e esperas de até 10 horas, o governo do Rio Grande do Sul decretou emergência na saúde pública e destinou R$ 20 milhões para reforçar o atendimento. A vacinação contra a gripe tem ajudado a evitar casos graves, mas as autoridades recomendam o uso de máscaras e cuidados com a higiene.