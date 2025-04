Investigação de ataque à professora em Caxias do Sul (RS) aponta ligação com grupos violentos Menores, entre 13 e 15 anos, planejaram o ataque Rio Grande Record|Do R7 23/04/2025 - 20h42 (Atualizado em 23/04/2025 - 21h31 ) twitter

O inquérito sobre o ataque à professora em Caxias do Sul (RS) foi encaminhado ao Ministério Público com fortes indícios de que os adolescentes envolvidos mantinham conexão com grupos que incitam violência escolar através das redes sociais.

A promotoria da Infância e Juventude analisa as provas do caso, no qual os menores, entre 13 e 15 anos, planejaram a agressão como retaliação a uma punição escolar. Equipamentos eletrônicos foram apreendidos para investigar influências externas. O processo corre em segredo de Justiça, com medidas socioeducativas já aplicadas.