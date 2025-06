Jovem de Novo Hamburgo integra orquestra do Teatro São Pedro (RS) Mikael aprendeu viola em projeto público e agora sonha em cursar música na UFRGS Rio Grande Record|Do R7 25/06/2025 - 21h14 (Atualizado em 25/06/2025 - 21h14 ) twitter

Mikael Machado, de 18 anos, natural de Novo Hamburgo (RS), é o mais novo integrante da orquestra jovem do Teatro São Pedro. Ele aprendeu a tocar viola por meio de um projeto voltado a estudantes da rede pública, que já beneficiou mais de 400 crianças. A iniciativa inspira jovens a seguirem na música clássica. Mikael agora sonha em cursar música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mostrando que a dedicação transforma realidades.